Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владелец пекарни «Машенька» сказал, что изменилось после общения с Путиным

Президент обсудил с правительством меры поддержки подмосковной пекарни «Машенька». Предприниматель признал, что внимание главы государства облегчило работу.

Источник: Аргументы и факты

Владелец пекарни «Машенька» в Подмосковье Денис Максимов, угощавший пирожками президента РФ Владимира Путина после обращения по вопросу налоговой нагрузки на итоговой пресс-конференции, рассказал aif.ru, как внимание главы государства повлияло на работу пекарни.

«Положа руку на сердце, надо сказать, что внимание президента и на прямой линии, и вчерашнее упоминание в Кремле, облегчает нам немножечко жизнь. Мы на слуху, нам чуть проще получить субсидии от Люберецкого района, от Московской области. Но мы и раньше получали помощь. Надеюсь, нам станет сейчас сейчас немножечко легче жить», — отметил Максимов.

Он поблагодарил чиновников, которые общались с ним по вопросу налоговой нагрузки. Также предприниматель рассказал о планах развития пекарни.

«Я не исключаю возможность реорганизации. В плане перевоза пекарни из одного помещения в другое с более выгодной арендой или открытия новой точки», — сказал владелец «Машеньки».