Владелец пекарни «Машенька» сказал, что изменилось после общения с Путиным

Владелец пекарни «Машенька» в Подмосковье Денис Максимов, угощавший пирожками президента РФ Владимира Путина после обращения по вопросу налоговой нагрузки на итоговой пресс-конференции, рассказал aif.ru, как внимание главы государства повлияло на работу пекарни.
«Положа руку на сердце, надо сказать, что внимание президента и на прямой линии, и вчерашнее упоминание в Кремле, облегчает нам немножечко жизнь. Мы на слуху, нам чуть проще получить субсидии от Люберецкого района, от Московской области. Но мы и раньше получали помощь. Надеюсь, нам станет сейчас сейчас немножечко легче жить», — отметил Максимов.
Он поблагодарил чиновников, которые общались с ним по вопросу налоговой нагрузки. Также предприниматель рассказал о планах развития пекарни.
«Я не исключаю возможность реорганизации. В плане перевоза пекарни из одного помещения в другое с более выгодной арендой или открытия новой точки», — сказал владелец «Машеньки».