Лишь 12% омичей готовы полностью отказаться от стандартной зарплаты

Массовое внедрение цифрового рубля в России начнется 1 сентября 2026 года. 12% экономически активных омичей уже готовы полностью перевести свою зарплату «в цифру». Еще 9% согласны получать в цифровых рублях часть дохода. Большинство же жителей региона — это 64% — пока выступает против такой инициативы. Отмечается, что омские мужчины несколько более лояльны к цифровому рублю как форме оплаты труда: 14% из них хотели бы получать всю зарплату в цифровом формате, еще 11% — часть зарплаты, тогда как среди омичек таковых насчитывается 10 и 7% соответственно.