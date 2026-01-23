Лишь 12% омичей готовы полностью отказаться от стандартной зарплаты

В ходе опроса омичей, проведенного сайтом SuperJob, выяснилось, что лишь 12% жителей региона готовы полностью перевести свою зарплату «в цифру». Наиболее лояльность высказывает цифровому рублю омская молодежь.
Массовое внедрение цифрового рубля в России начнется 1 сентября 2026 года. 12% экономически активных омичей уже готовы полностью перевести свою зарплату «в цифру». Еще 9% согласны получать в цифровых рублях часть дохода. Большинство же жителей региона — это 64% — пока выступает против такой инициативы. Отмечается, что омские мужчины несколько более лояльны к цифровому рублю как форме оплаты труда: 14% из них хотели бы получать всю зарплату в цифровом формате, еще 11% — часть зарплаты, тогда как среди омичек таковых насчитывается 10 и 7% соответственно.
Традиционно более открыта к инновации омская молодежь до 35 лет: 17% готовы получать всю зарплату в новой национальной валюте, а еще 12% — часть заработка. Среди 35—45-летних лояльность демонстрируют 11 и 9% соответственно, а среди респондентов от 45 лет — лишь 7 и 6%.