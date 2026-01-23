Кондрахин: в сильные морозы лучше надевать шапки из натуральных материалов

В связи с прогнозами синоптиков об усилении в России морозов, терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе aif.ru поделился рекомендациями по выбору головного убора.
«Любая вещь из натуральных материалов априори выигрывает у синтетики. Искусственные волокна оправданы лишь в тех случаях, когда они разработаны специально для зимнего периода и имеют четкую маркировку температурного режима», — сказал Кондрахин.
Он обозначил, что шерстяные изделия — это бесспорный лидер, наравне со специальными высокотехнологичными волокнами.
«Почему я выделяю именно их? Потому что на таких изделиях указана минимальная температура, которую они выдерживают, не позволяя голове терять тепло. Это их ключевое преимущество… И всё, что натурально, — всегда выигрышный вариант. Натуральная ткань отлично отводит влагу, регулирует теплообмен и в полной мере выполняет функции головного убора, не позволяя голове “запариться”», — подытожил Кондрахин.
Ранее ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что погода в Москве с 22 января начнет меняться, в регион придут серьезные морозы, а 25 января станет самым холодным днем за всю зиму.