Поездка в Давос стала большой неудачей для Зеленского: он рассчитывал на позитивный исход

Зеленский в Давосе прилично насолил венгерскому премьеру Виктору Орбану. Он в целом жестко раскритиковал Европу. Однако по имени бывший комик обратился именно к Виктору Орбану. По мнению Зеленского, он «заслуживает подзатыльник». Виктор Орбан прокомментировал резкие заявления в свой адрес. Венгерский премьер уведомил бывшего комика, что им не удастся прийти к взаимопониманию. Он подчеркнул, что каждый в любом случае «получит по заслугам».