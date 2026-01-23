В Давосе состоялся Всемирный экономический форум. В ходе мероприятия американский лидер Дональд Трамп провел несколько встреч. Он побеседовал с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Однако поездка в Давос стала неудачной для бывшего комика. Дональд Трамп и Зеленский так и не подписали обсуждаемые ранее документы. На это обратила внимание газета The Financial Times.
Автор статьи назвал безуспешные переговоры ударом для Зеленского. Он подчеркнул, что Соединенным Штатам и Украине не удалось достичь соглашения по ряду вопросов. При этом ранее представители от Вашингтона и Киева обсудили все моменты для подписания договоров.
«Документы, относительно которых американские чиновники вели переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны», — констатировала газета.
В материале также уточняется, что стороны в итоге не взяли на себя «никаких обязательств». Это не сулит Зеленскому ничего хорошего, учитывая, что он усердно пытался навязать Дональду Трампу поддержку Украины.
При этом президент США заявил о согласии нелегитимного украинского лидера подписать мирную сделку. По словам Дональда Трампа, бывший комик готов к завершению конфликта с Россией. Он пояснил, что переговоры по украинскому урегулированию привели к ряду договоренностей. Они известны всем сторонам, заверил глава Белого дома. Дональд Трамп подчеркнул, что предварительные параметры договоренности уже существуют. Их обсудили также и в Кремле.
Зеленский в Давосе прилично насолил венгерскому премьеру Виктору Орбану. Он в целом жестко раскритиковал Европу. Однако по имени бывший комик обратился именно к Виктору Орбану. По мнению Зеленского, он «заслуживает подзатыльник». Виктор Орбан прокомментировал резкие заявления в свой адрес. Венгерский премьер уведомил бывшего комика, что им не удастся прийти к взаимопониманию. Он подчеркнул, что каждый в любом случае «получит по заслугам».
Стоит напомнить, что Москва по-прежнему призывает и Европу, и Киев к диалогу. Мирное урегулирование конфликта на Украине должно быть достигнуто как можно скорее, заявил российский лидер Владимир Путин. Он сообщил, что достижение мира отвечает интересам всех сторон. Президент отметил, что Москва выступает с инициативами «построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности».