В Омске в 2026 году откроют частный музей океана с коллекцией раковин

В 2026 году в Омской области планируется открытие музея, который погрузит посетителей в тайны Мирового океана.

Источник: Om1 Омск

Как сообщает издание «Вечерний Омск», в 2026 году в Омске откроется частный музей океана, который станет уникальным культурным объектом региона. Основой экспозиции музея станет одна из крупнейших в мире частных коллекций морских раковин, собранная омским коллекционером. Коллекция включает более 10 тысяч экземпляров, представляющих различные виды раковин со всего мира.

Концепция музея уже разработана, однако окончательное название учреждения пока уточняется. Музей будет расположен на улице Гагарина, рядом с областным министерством культуры. Планируется, что экспозиция будет включать интерактивные элементы и динамичные форматы подачи материалов, что сделает посещение музея увлекательным и познавательным.