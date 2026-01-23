В Омске в 2026 году откроют частный музей океана с коллекцией раковин

Как сообщает издание «Вечерний Омск», в 2026 году в Омске откроется частный музей океана, который станет уникальным культурным объектом региона. Основой экспозиции музея станет одна из крупнейших в мире частных коллекций морских раковин, собранная омским коллекционером. Коллекция включает более 10 тысяч экземпляров, представляющих различные виды раковин со всего мира.