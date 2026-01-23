В Новосибирске добавили новые обязательные анализы с 2026 года

С 2026 года в Новосибирской области расширен перечень обязательных медицинских исследований, сообщили в региональном Минздраве. Новые анализы помогут вовремя выявлять сердечно-сосудистые риски, сохранять репродуктивное здоровье и диагностировать вирусный гепатит С.
Маломобильным пациентам предлагают проходить обследования в стационарах. Результаты диспансеризации и профилактического осмотра будут доступны в личных кабинетах на портале госуслуг.
Для взрослого населения репродуктивного возраста (18−49 лет) расширена диспансеризация женщин: один раз в 5 лет с 21 до 49 лет будет определяться ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ), особенно штаммов 16 и 18, которые обладают высокой онкогенностью и могут приводить к раку шейки матки.
Продолжится исследование на антитела к вирусному гепатиту С у граждан с 25 лет, далее — 1 раз в 10 лет. Раннее выявление инфекции позволяет своевременно направить пациента на лечение.
В рамках профилактики сердечно-сосудистых заболеваний с 2026 года начнется исследование уровня липопротеина (а) у всех жителей 18−40 лет. Высокий уровень липопротеина (а) повышает риск инфаркта, инсульта и атеросклероза, даже при нормальном холестерине, и чаще всего обусловлен наследственностью.
Также будет проводиться оценка липидного профиля: для граждан 18−39 лет — 1 раз в 6 лет, для лиц 40 лет и старше — ежегодно. В анализ входят общий холестерин, липопротеиды высокой, низкой и очень низкой плотности, а также триглицериды.
Нововведением стала возможность отслеживать результаты диспансеризации и профилактического медосмотра в личных кабинетах на госуслугах, что повышает доступность информации для пациентов.