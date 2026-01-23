В Новосибирске добавили новые обязательные анализы с 2026 года

Для взрослого населения репродуктивного возраста (18−49 лет) расширена диспансеризация женщин: один раз в 5 лет с 21 до 49 лет будет определяться ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ), особенно штаммов 16 и 18, которые обладают высокой онкогенностью и могут приводить к раку шейки матки.