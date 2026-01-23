В Роскомнадзоре рассказали о снижении числа блокировок в соцсетях

В целом по итогам прошлого года Роскомнадзор заблокировал на 59% больше материалов, чем в 2024 году, — 1,289 миллиона. Из них сильнее всего выросли блокировки материалов о средствах обхода блокировки — более чем в 13 раз, до 93 тысяч, а также ЛГБТ*-контента — в 3,7 раза, до 170,3 тысячи.