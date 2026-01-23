В Роскомнадзоре рассказали о снижении числа блокировок в соцсетях

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Число заблокированного контента экстремистского и террористического характера в 2025 году снизилось на 22%, до 41,5 тысячи единиц, подсчитали для РИА Новости в Роскомнадзоре.
Информация была удалена либо заблокирована в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «МойМир», «Ответы Mail.ru», Rutube, TikTok, Likee и Telegram.
«Контент экстремистского и террористического характера — 41,5 тысячи, снижение на 22%», — сообщили в ведомстве, комментируя итоги 2025 года.
Кроме того, снизилось количество заблокированного в соцсетях суицидального контента — на 6%, до 32,2 тысячи, и материалов с фейками об СВО — на 5%, составив 29,6 тысячи единиц.
В целом по итогам прошлого года Роскомнадзор заблокировал на 59% больше материалов, чем в 2024 году, — 1,289 миллиона. Из них сильнее всего выросли блокировки материалов о средствах обхода блокировки — более чем в 13 раз, до 93 тысяч, а также ЛГБТ*-контента — в 3,7 раза, до 170,3 тысячи.
Число заблокированного контента о продаже алкоголя выросло почти втрое, превысив 18,7 тысячи, а контента с детской порнографией — в 2,3 раза, составив 155,6 тысячи.
* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.