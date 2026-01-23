Когда в Тюмени построят второй пешеходный мост через Туру

Проект моста планировали закончить в прошлом году.
В Тюмени в этом году планируют закончить проект второго велопешеходного моста через Туру. Построить его должны до 2040 года, рассказали URA.RU в пресс-службе городской администрации. Сооружение появится в створе улицы Газовиков, соединив Зареку с центром.
«В настоящее время организованы работы по разработке проектной документации на строительство пешеходного моста в створе улицы Газовиков. Выполнение строительно-монтажных работ будет планироваться на перспективный период после разработки проектной документации, получения положительного заключения госэкспертизы и определения источника финансирования. Срок реализации до 2040 года», — рассказали в мэрии.
Представители застройщика «Брусника» добавили, что сроки разработки проекта немного затянулись. Изначально всю документацию должны были закончить в прошлом году. Велопешеходный мост проектируют два застройщика — «Страна Девелопмент» и «Брусника». Его протяженность составит 505 метров.