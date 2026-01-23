Гастроэнтеролог Чистик рассказала, кому нельзя есть лимоны

Эксперты утверждают, что любой вид борща полезен для здоровья. Причем даже больше, чем лекарства и БАДы. Действительно ли борщ так хорош, «Вечерняя Москва» узнала у кандидата медицинских наук, врача-диетолога Елены Соломатиной. В первую очередь, по словам специалиста, борщ полезен за счет большого количества овощей в составе. Но многое зависит от того, как именно приготовлен суп и его отдельные ингредиенты.