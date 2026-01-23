Учёная Мясищева раскрыла правила выбора качественного мяса — от цвета до запаха

Свежее мясо имеет естественный, нейтральный или чуть сладковатый запах. Любые кислые, гнилостные или химические оттенки в аромате — тревожный знак. Цвет должен быть равномерным, без серых, зеленоватых или синюшных пятен. Поверхность на разрезе — слегка влажной, но не липкой; влага при касании быстро впитывается. Консистенция упругая: при нажатии ямка должна исчезать за 1−2 секунды. Жир у качественного мяса — белый или кремовый, сухой, не жёлтый и не липкий.
Нина Мясищева.
Заведующий кафедрой ХимБиотех Московского Политеха, доктор сельскохозяйственных наук, доцент.
Говядина сохраняет ярко- или тёмно-красный цвет с плотной мраморной текстурой и кремовым жиром, старое мясо темнеет и становится грубым. Свинина розово-красная с твёрдым белым салом, жёлтый или серый оттенок жира — сигнал низкого качества. Курица выделяется бледно-розовой кожей и упругим мясом; серая кожа, кровоподтеки или сильный запах указывают на испорченный продукт.
Отдельное внимание эксперт уделила отличию охлаждённого мяса от размороженного: охлаждённое имеет подсохшую корочку, упругий жир и блестящие сухожилия, у размороженного продукт излишне влажный, жир мягкий и с красноватым оттенком, сухожилия рыхлые.
«Покупайте мясо только в оборудованных местах с соблюдением условий хранения. Продавец должен содержать рабочее место в чистоте, носить спецодежду и по вашему требованию показать документы на продукцию. Не приобретайте мясо в повреждённой упаковке, с истекшим сроком годности или если оно лежит рядом с готовыми продуктами», — подчеркнула доцент.
Даже при внешнем виде без дефектов свежесть проверяется при готовке: прозрачный ароматный бульон подтверждает качество мяса, а мутный и с неприятным запахом указывает на несвежий продукт.
Ранее Life.ru выяснил, как определить, что продукт в морозилке испортился. Перед приготовлением замороженный продукт необходимо тщательно осмотреть. Тревожными сигналами являются изменение цвета: тёмные или зелёные пятна, серо-коричневый цвет самого мяса, а также жёлтый цвет жира — явные признаки того, что потребление в пищу этого продукта уже под вопросом. Повреждённая упаковка также увеличивает риски — продукт может впитать посторонние запахи.
