Учёная Мясищева раскрыла правила выбора качественного мяса — от цвета до запаха

Свежее мясо имеет естественный, нейтральный или чуть сладковатый запах. Любые кислые, гнилостные или химические оттенки в аромате — тревожный знак. Цвет должен быть равномерным, без серых, зеленоватых или синюшных пятен. Поверхность на разрезе — слегка влажной, но не липкой; влага при касании быстро впитывается. Консистенция упругая: при нажатии ямка должна исчезать за 1−2 секунды. Жир у качественного мяса — белый или кремовый, сухой, не жёлтый и не липкий.