Учёная Мясищева раскрыла правила выбора качественного мяса — от цвета до запаха

Мясо остаётся одним из самых востребованных продуктов в магазинах, но определить его качество удаётся не всегда. Заведующий кафедрой ХимБиотех Московского Политеха, доктор сельскохозяйственных наук, доцент Нина Мясищева назвала Life.ru признаки, которые помогают покупателям отличить безопасный продукт от испорченного.

Свежее мясо имеет естественный, нейтральный или чуть сладковатый запах. Любые кислые, гнилостные или химические оттенки в аромате — тревожный знак. Цвет должен быть равномерным, без серых, зеленоватых или синюшных пятен. Поверхность на разрезе — слегка влажной, но не липкой; влага при касании быстро впитывается. Консистенция упругая: при нажатии ямка должна исчезать за 1−2 секунды. Жир у качественного мяса — белый или кремовый, сухой, не жёлтый и не липкий.

Нина Мясищева.

Заведующий кафедрой ХимБиотех Московского Политеха, доктор сельскохозяйственных наук, доцент.

Говядина сохраняет ярко- или тёмно-красный цвет с плотной мраморной текстурой и кремовым жиром, старое мясо темнеет и становится грубым. Свинина розово-красная с твёрдым белым салом, жёлтый или серый оттенок жира — сигнал низкого качества. Курица выделяется бледно-розовой кожей и упругим мясом; серая кожа, кровоподтеки или сильный запах указывают на испорченный продукт.

Отдельное внимание эксперт уделила отличию охлаждённого мяса от размороженного: охлаждённое имеет подсохшую корочку, упругий жир и блестящие сухожилия, у размороженного продукт излишне влажный, жир мягкий и с красноватым оттенком, сухожилия рыхлые.

«Покупайте мясо только в оборудованных местах с соблюдением условий хранения. Продавец должен содержать рабочее место в чистоте, носить спецодежду и по вашему требованию показать документы на продукцию. Не приобретайте мясо в повреждённой упаковке, с истекшим сроком годности или если оно лежит рядом с готовыми продуктами», — подчеркнула доцент.

Даже при внешнем виде без дефектов свежесть проверяется при готовке: прозрачный ароматный бульон подтверждает качество мяса, а мутный и с неприятным запахом указывает на несвежий продукт.

Ранее Life.ru выяснил, как определить, что продукт в морозилке испортился. Перед приготовлением замороженный продукт необходимо тщательно осмотреть. Тревожными сигналами являются изменение цвета: тёмные или зелёные пятна, серо-коричневый цвет самого мяса, а также жёлтый цвет жира — явные признаки того, что потребление в пищу этого продукта уже под вопросом. Повреждённая упаковка также увеличивает риски — продукт может впитать посторонние запахи.

