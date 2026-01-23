Синоптик Позднякова: тепло придет в последние дни января

«Начиная с понедельника, 26 января, на погоду окажет влияние атлантический циклон. Ночью пройдёт небольшой снежок, днём снега будет побольше, может насыпать сантиметров 5, ночью еще будет относительно холодно — −15…20°C, дневная температура — −10…15°C, это ниже нормы на 8 градусов. В последующие дни ожидается постепенное повышение температуры. Скорее всего, последние числа января будут с температурой воздуха только чуть ниже климатической нормы», — сказала Позднякова.