Синоптик Позднякова: тепло придет в последние дни января

Относительное тепло в центральную часть России придет к концу января, рассказала aif.ru ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Начиная с понедельника, 26 января, на погоду окажет влияние атлантический циклон. Ночью пройдёт небольшой снежок, днём снега будет побольше, может насыпать сантиметров 5, ночью еще будет относительно холодно — −15…20°C, дневная температура — −10…15°C, это ниже нормы на 8 градусов. В последующие дни ожидается постепенное повышение температуры. Скорее всего, последние числа января будут с температурой воздуха только чуть ниже климатической нормы», — сказала Позднякова.
Также она сообщила, что 25 января будет самым холодным днем зимы. В Московской области местами ожидается до −30°C.
