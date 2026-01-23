В Судане обнаружили статуи львов, идентичные находящимся в Британском музее

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Скульптуры двух львов, которые изготовлены из песчаника и идентичны хранящимся в Британском музее, известным как львы Солеба, найдены участниками экспедиции Института востоковедения РАН при раскопках древних сооружений мероитского города и его священного комплекса на территории бывшей деревни Западный Драгаб (Судан). Одного из львов грабители пытались похитить, сообщила ТАСС руководитель экспедиции Элеонора Кормышева.
«При раскопках на территории Западного Драгаба мы обнаружили уникальные артефакты — двух львов, идентичных изготовленным при древнеегипетском фараоне Аменхотепе III XVIII династии в период египетского завоевания Судана и спустя многие века оказавшимся в Британском музее. По типу обнаруженные львы являются точной копией скульптуры львов Британского музея, но высечены из единого куска местного песчаника. Как выяснилось, одного из них современные грабители пытались похитить “под шумок”, в период войны в Судане», — сказала она.
По словам руководителя экспедиции, обнаруженные при раскопках на территории Западного Драгаба скульптуры львов предназначались для храма Солеб, построенного египетским фараоном Аменхотепом III около 1370 года до н. э. Сначала в грабительской яме раскапываемого храма была найдена одна из массивных статуй льва на подставке: животное воплощено скульптором с повернутой в сторону головой, одна передняя лапа лежит на другой, задняя подогнута. Массивного и тяжелого льва черные копатели не смогли утащить. По позе священного животного археологи поняли, что должна быть пара львов. И второй лев был выявлен в течение прошедшего полевого сезона, но в поврежденном состоянии — расколотым надвое, голова скульптуры лежала отдельно. Его размеры точно совпадали с первым львом.
В Судане и Египте львы символизировали царскую мощь, считались охранниками, отводившими зло. Они часто находились около водных источников как оберег, пояснила руководитель экспедиции. Позднее львы Солеба были перенесены в столицу древнесударского царства Напату и находились в храме Джебель Баркал. На одном из львов сохранился картуш царя Аманисро, чье имя обессмертил Верди в известной опере Аида, где отца Аиды звали Амонасро. В начале XIX века львы были вывезены в Англию.
«В Британском музее сегодня находятся изготовленные из высококачественного гранита оригиналы. Впоследствии по этой же модели стали делать других львов, в частности, один из подобных львов “лежит” в Ватикане. Как показали наши находки, скульптурная модель такого типа льва — хранителя храма сохранялась веками и была воплощена в столичном регионе древнего Мероэ. Мы поставили целью восстановить разбитую статую льва из Судана в 3D-изображении и показать место, где они должны были стоять первоначально. К сожалению, реставрировать разбитую скульптуру из песчаника очень сложно, это практически безнадежное дело. Поэтому принято решение восстановить с применением графических техник», — добавила собеседница агентства.