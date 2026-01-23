В Судане обнаружили статуи львов, идентичные находящимся в Британском музее

По словам руководителя экспедиции, обнаруженные при раскопках на территории Западного Драгаба скульптуры львов предназначались для храма Солеб, построенного египетским фараоном Аменхотепом III около 1370 года до н. э. Сначала в грабительской яме раскапываемого храма была найдена одна из массивных статуй льва на подставке: животное воплощено скульптором с повернутой в сторону головой, одна передняя лапа лежит на другой, задняя подогнута. Массивного и тяжелого льва черные копатели не смогли утащить. По позе священного животного археологи поняли, что должна быть пара львов. И второй лев был выявлен в течение прошедшего полевого сезона, но в поврежденном состоянии — расколотым надвое, голова скульптуры лежала отдельно. Его размеры точно совпадали с первым львом.