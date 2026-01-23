«Погиб любимый муж, отец, сын, брат»: в Башкирии похоронят 22-летнего парня

— Погиб не просто солдат, а любимый всеми муж, отец, сын, брат… Он был тем, про кого говорят «человек с большим сердцем». Он никогда не просил о помощи, при этом был готов прийти на помощь всем, кто нуждался в этом, не жалея для этого ничего. Приносим искренние, глубокие соболезнования всем родным и близким Данила Ришатовича, — заявили в администрации Белорецкого района.