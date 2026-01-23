«Погиб любимый муж, отец, сын, брат»: в Башкирии похоронят 22-летнего парня

Сегодня, 23 января, в Белорецком районе Башкирии пройдет церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Данилом Мухуметдиновым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Данил Ришатович родился в 2003 году в селе Узян. После девятого класса учился в Магнитогорске в Многопрофильном колледже при МГТУ имени Носова, образование получал по специальности «обслуживание электрического оборудования». «Срочку» проходил Ужурской Краснознаменной ракетной дивизии.
В Ужуре молодой человек повстречал свою будущую жену — Ксению. В декабре 2023 года пара поженилась. В этот же год Данил Ришатович подписал контракт с Министерством Обороны России.
В апреле 2024-го в составе первого мотострелкового полка его командировали в зону боевых действий. В декабре 2024 года Данил Мухуметдинов был награжден медалью Минобороны РФ как участник СВО. В прошлом месяце, 3 декабря, военнослужащий погиб в Харьковской области — близ села Гатище.
— Погиб не просто солдат, а любимый всеми муж, отец, сын, брат… Он был тем, про кого говорят «человек с большим сердцем». Он никогда не просил о помощи, при этом был готов прийти на помощь всем, кто нуждался в этом, не жалея для этого ничего. Приносим искренние, глубокие соболезнования всем родным и близким Данила Ришатовича, — заявили в администрации Белорецкого района.
Церемония прощания с Данилом Мухуметдиновым начнется сегодня в 13:30 в селе Узян. Траурный митинг состоится в 14:00.
