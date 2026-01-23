Ричмонд
Как изменится поступление в вузы в 2026 году

Изменения коснутся почти всех аспектов — от способа подачи заявления до выбора будущего работодателя ещё до зачисления.

Источник: АиФ Омск

Приёмная кампания-2026 пройдёт по обновлённым правилам, утверждённым Министерством науки и высшего образования РФ.

О том, к чему готовиться омским выпускникам и их родителям, рассказал исполняющий обязанности ректора ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Иван Кротт.

По единому стандарту.

С этого года привычные электронные системы приёма, которые были у каждого вуза, упраздняются. Это сделано для создания единого стандарта.

Теперь подать документы на поступление можно будет тремя способами: через портал «Госуслуги» (для иностранных граждан — через систему ruID), лично в приёмной комиссии учебного заведения или заказным почтовым отправлением.

Одно из ключевых изменений — новая система целевой квоты. Теперь каждое целевое место будет не абстрактным, а закреплённым за конкретной организацией-заказчиком с указанием количества мест и направления.

«На сайте ОмГУ полный перечень организаций-заказчиков целевого обучения по каждому направлению будет опубликован уже к 15 апреля. Это даст абитуриенту время до 20 июня осознанно выбрать будущего работодателя», — пояснил и. о. ректора ОмГУ.

В Минобрнауки отмечают, что в 2025 году более 40% целевых мест в вузах были успешно заполнены. Новая детализация призвана повысить ответственность как заказчиков, так и студентов.

Изменения также коснутся перераспределения квот: вакантные целевые места на бакалавриате и специалитете будут уходить в отдельную квоту, а в магистратуре — сразу в основные бюджетные места.

Для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального образования (СПО), установлено чёткое правило: поступление без ЕГЭ по внутренним испытаниям возможно только на специальности, соответствующие профилю полученного СПО. Если профиль не совпадает, необходимо успеть зарегистрироваться на единый госэкзамен.

Также ужесточаются правила для иностранных абитуриентов: они смогут поступать по внутренним испытаниям вуза только при отсутствии у них действующих результатов ЕГЭ по соответствующим предметам.

Меньше «платников».

В 2026 году по всей России планируется сокращение платных мест по направлениям, не востребованным на рынке труда. Речь идёт о таких популярных ранее специальностях, как «экономика», «менеджмент», «юриспруденция», «реклама и связи с общественностью».

«Главное — действовать на опережение, — советует выпускникам Иван Кротт. — Изучите сайты вузов, определитесь с направлением, проверьте соответствие профиля, если вы выпускник колледжа. Особое внимание обратите на уточнённые правила целевого приёма. Система становится более структурированной и ориентированной на рынок труда».