«Ирина Кайратовна» восхитилась олимпийскими нарядами сборной Монголии

Началось с того, что 22 января Олимпийский комитет Монголии официально представил церемониальные и повседневные наряды, которые будут носить члены сборной на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине.
«Эта коллекция не просто сочетает традиционную одежду с современным дизайном, а призвана возродить древнюю монгольскую культуру одежды — неотъемлемую часть нашей великой истории и культурного наследия — в современном мире и представить её на мировой арене. Вдохновленные одеждой Великой Монгольской империи
Далее в описании говорится, что при создании коллекции мастера использовали изысканный монгольский кашемир с шелковой отделкой, а также вышили традиционными мотивами рога. По мнению авторов коллекции, это придает одежде утонченный церемониальный характер.
Повседневные комплекты также сшиты из высококачественного кашемира, вдохновленные горнолыжными свитерами, уходящими корнями в западную горную культуру, и обогащенные мотивами монгольской юрты и кочевого образа жизни.
«С помощью этих моделей мы с гордостью представляем мировой спортивной арене стойкость, мудрость и воинственный дух, закаленные за тысячи лет монголами, которые пережили вечные зимы в высокогорьях Центральной Азии. То, что мы несли через зиму, мы несем миру», — подытожили развернутое описание авторы коллекций.
В этот же день музыканты группы «Ирина Кайратовна» отреагировали на представленную коллекцию и рассказали, что уже не один год с коллегами поднимают вопрос о том, что это очень важно, как выглядят наши спортсмены, и уже неоднократно предлагали концепты для коллаборации с креативными индустриями и спортом.
«Очень хочется верить, однажды нас услышат», — отметили музыканты.
22 января бренд Gucci объявил первую ракетку мира Арину Соболенко своим новым амбассадором.