Заместитель мэра Иркутска Татьяна Эдельман покинула свой пост

Татьяна Эдельман, которая исполняла обязанности заместителя мэра Иркутска в комитете по социальной политике администрации, покинула свой пост. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.
— Татьяна была на этой должности с 2022 года. На днях она написала заявление на увольнение по собственному желанию.
Теперь ее обязанности исполняет начальник департамента здравоохранения и социальной помощи населения Нина Перфильева.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Приангарье назначили исполняющего обязанности главы Минсельхоза. С 19 января 2026 года должность заняла Мария Кожарина. Ранее она занимала пост первого заместителя министра сельского хозяйства региона.