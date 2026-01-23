Ричмонд
Заместитель мэра Иркутска Татьяна Эдельман покинула свой пост

Она написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Татьяна Эдельман, которая исполняла обязанности заместителя мэра Иркутска в комитете по социальной политике администрации, покинула свой пост. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Татьяна была на этой должности с 2022 года. На днях она написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Теперь ее обязанности исполняет начальник департамента здравоохранения и социальной помощи населения Нина Перфильева.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Приангарье назначили исполняющего обязанности главы Минсельхоза. С 19 января 2026 года должность заняла Мария Кожарина. Ранее она занимала пост первого заместителя министра сельского хозяйства региона.