В российских школах уменьшат количество часов на изучение иностранного языка

«С 2026 учебного года Министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5−7-х классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов», — сказал Лубков «РИА Новости».
Он подчеркнул, что такая мера необходима для оптимизации нагрузки на учащихся и рационального перераспределения времени.
«В 8 и 9 классах иностранный язык, как и раньше, будет изучаться три часа в неделю», — добавил ректор.
Ранее, 7 января, сообщалось, что изучение иностранного языка в школе не ограничивается грамматикой и словарным запасом, а также включает культурный контекст и практику общения. Эксперты отмечали, что ошибки в речи не препятствуют прогрессу, а личная мотивация и интерес к культуре существенно повышают эффективность обучения.