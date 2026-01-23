Ричмонд
В российских школах уменьшат количество часов на изучение иностранного языка

Минпросвещения РФ планирует с 1 сентября 2026 года уменьшить количество часов на изучение иностранного языка в 5−7-х классах с 510 до 408 часов. Об этом 23 января сообщил ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков.

Источник: РИА "Новости"

«С 2026 учебного года Министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5−7-х классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов», — сказал Лубков «РИА Новости».

Он подчеркнул, что такая мера необходима для оптимизации нагрузки на учащихся и рационального перераспределения времени.

«В 8 и 9 классах иностранный язык, как и раньше, будет изучаться три часа в неделю», — добавил ректор.

Ранее, 7 января, сообщалось, что изучение иностранного языка в школе не ограничивается грамматикой и словарным запасом, а также включает культурный контекст и практику общения. Эксперты отмечали, что ошибки в речи не препятствуют прогрессу, а личная мотивация и интерес к культуре существенно повышают эффективность обучения.