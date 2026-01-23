В российских школах уменьшат количество часов на изучение иностранного языка

Ранее, 7 января, сообщалось, что изучение иностранного языка в школе не ограничивается грамматикой и словарным запасом, а также включает культурный контекст и практику общения. Эксперты отмечали, что ошибки в речи не препятствуют прогрессу, а личная мотивация и интерес к культуре существенно повышают эффективность обучения.