Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угольная пыль выпала на снег в российском городе

В Приморье жители Находки пожаловались на чёрный снег, который засыпал район Астафьева.

В Приморье жители Находки пожаловались на чёрный снег, который засыпал район Астафьева.

Угольная пыль, по словам очевидцев, осела на улицах, во дворах и на детских площадках. Как сообщают местные жители, потемнели сугробы, тротуары и автомобили, пишет телеграм-канал Amur Mash.

Особо сильное загрязнение заметили на улице Промышленной. Людям приходится по несколько раз в день протирать подоконники и мебель, а также вытряхивать ковры — пыль оседает буквально везде.

Источником загрязнения называют угольный склад «Терминала Астафьева», расположенный в районе. При этом жители отмечают, что в прошлые годы подобных ситуаций, по их словам, не возникало.

Читайте также: В США заявили о разрыве между Киевом и Вашингтоном.