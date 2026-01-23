Угольная пыль выпала на снег в российском городе

В Приморье жители Находки пожаловались на чёрный снег, который засыпал район Астафьева.
Угольная пыль, по словам очевидцев, осела на улицах, во дворах и на детских площадках. Как сообщают местные жители, потемнели сугробы, тротуары и автомобили, пишет телеграм-канал Amur Mash.
Особо сильное загрязнение заметили на улице Промышленной. Людям приходится по несколько раз в день протирать подоконники и мебель, а также вытряхивать ковры — пыль оседает буквально везде.
Источником загрязнения называют угольный склад «Терминала Астафьева», расположенный в районе. При этом жители отмечают, что в прошлые годы подобных ситуаций, по их словам, не возникало.
