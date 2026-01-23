В Уфе выбрали лучшего педагога детсада

По данным мэрии города, конкурс прошел с 24 ноября по 19 декабря 2025 года. Его участниками стали 42 педагогических работника из семи районов столицы. Среди них — воспитатели и старшие воспитатели. Они прошли пять конкурсных испытаний: «Педагогическое мероприятие с детьми», «Просветительское мероприятие с родителями», «Мастер-класс», «Блицтурнир» и «Образовательный форсаж».
Первый заместитель министра просвещения РБ Светлана Антипина, приветствуя конкурсантов, отметила, что 2026 год объявлен министерством просвещения РФ Годом дошкольного образования.
«Уверены, что не только интересного, но и очень много полезного будет реализовано. В прошлом году в республике впервые побывали представители департамента дошкольного образования министерства просвещения РФ. Конечно же, мы показали опыт столичного образования. Гости были в невероятном восторге от того, насколько у нас выстроена система дошкольного образования, профессиональны и талантливы воспитатели, — сказала она. — Желаю всем здоровья, оптимизма, любви от детей и родителей, гармонии».
Призёров конкурса наградил начальник городского управления образования Азат Батыршин. Он поздравил их с достойными результатами и пожелал дальнейших успехов. Ими стали 10 педагогических работников. Победителей огласила заместитель главы администрации Уфы Гуллярия Ялчикаева. Она пожелала творческих и профессиональных успехов, отметив, что ежегодно столичные педагоги занимают призовые места и становятся победителями на республиканском уровне.
Так, абсолютным победителем конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации столицы Башкортостана» признана воспитатель детского сада № 251 Алсу Селезнева.
Победителем конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации с обучением на родном языке» — воспитатель башкирского детского сада № 40 Гульназ Хисматуллина.
Лучшей в номинации «Педагогический дебют» стала воспитатель из детского сада № 144 Ализа Ялмурдина.
Педагогов наградили кубками, почетными грамотами, дипломами, памятными подарками, денежными призами и сертификатами на отдых. Мероприятие сопровождалось выступлениями творческих коллективов Уфимской детской филармонии и Дворца культуры «Моторостроитель».
Ранее глава района Башкирии поздравил свою учительницу со 100-летием.