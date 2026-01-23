В Уфе выбрали лучшего педагога детсада

«Уверены, что не только интересного, но и очень много полезного будет реализовано. В прошлом году в республике впервые побывали представители департамента дошкольного образования министерства просвещения РФ. Конечно же, мы показали опыт столичного образования. Гости были в невероятном восторге от того, насколько у нас выстроена система дошкольного образования, профессиональны и талантливы воспитатели, — сказала она. — Желаю всем здоровья, оптимизма, любви от детей и родителей, гармонии».