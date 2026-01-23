Вильфанд сообщил, что россиян ждут сразу две погодные аномалии

Ранее в Дептрансе москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за возможных ограничений на дорогах, вызванными погодными условиями. Также были названы народные приметы, которые реально предсказывают погоду. Так, приметы, связанные с физическими характеристиками атмосферных процессов, такие как низкий полёт ласточек, действительно обладают метеорологической обоснованностью. Эти явления указывают на изменение давления и приближение циклонов, что позволяет предсказать дождь.