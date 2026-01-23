Вильфанд сообщил, что россиян ждут сразу две погодные аномалии

На севере Якутии и в Магаданской области температура в январе окажется на 20−25 градусов выше климатической нормы. Даже в знаменитом Оймяконе, известном как полюс холода, столбики термометров опустятся лишь до −25°C. Причиной аномалии стал мощный циклон, который вытягивает тёплые воздушные массы с Тихого океана.
Центральные регионы европейской части России ждёт резкое похолодание. В Москве и области температура опустится до −18…-20°C, что на семь градусов ниже средних значений. Наиболее суровые морозы, до −27°C, прогнозируются на более обширной территории Центрального федерального округа.
Ранее в Дептрансе москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за возможных ограничений на дорогах, вызванными погодными условиями. Также были названы народные приметы, которые реально предсказывают погоду. Так, приметы, связанные с физическими характеристиками атмосферных процессов, такие как низкий полёт ласточек, действительно обладают метеорологической обоснованностью. Эти явления указывают на изменение давления и приближение циклонов, что позволяет предсказать дождь.
