Стало известно, в каком городе Казахстана заключается больше всего браков

За прошлый 2025 год в Алматы было зарегистрировано 18 445 браков. Это уже который год Алматы как мегаполис удерживает эту высокую цифру. Руководитель РАГС Бостандыкского района Айгерим Абелсеитова отметила, что это свидетельствует о том, что работа ведется в направлении упрощения подачи заявлений для регистрации брака.