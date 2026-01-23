Стало известно, в каком городе Казахстана заключается больше всего браков

Ежедневно в Алматы проводится около 90 церемоний бракосочетания. Средний возраст невест составляет 28 лет, а женихов — 31 год. Среди молодоженов встречаются и пары солидного возраста — 80 и 85 лет. На сегодняшний день в мегаполисе официально зарегистрировали свои отношения почти 700 пар.
За прошлый 2025 год в Алматы было зарегистрировано 18 445 браков. Это уже который год Алматы как мегаполис удерживает эту высокую цифру. Руководитель РАГС Бостандыкского района Айгерим Абелсеитова отметила, что это свидетельствует о том, что работа ведется в направлении упрощения подачи заявлений для регистрации брака.
Регистраций брака в торжественной обстановке было очень много, пик приходится на лето. «Летом особенно много», — добавила Абелсеитова.
Кроме того, по данным РАГС, в Алматы снижается количество разводов. В прошлом году на расторжение брака подали около трех тысяч пар, а годом ранее их было почти на тысячу больше.