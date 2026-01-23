С 1 февраля увеличат ключевые выплаты волгоградцам: на что и кому

Соответствующий проект постановления был подготовлен ранее Министерством труда.
На сколько вырастут выплаты?
Индексация составит 5,6% и коснётся многих пособий, начиная с 1 февраля.
Какие именно выплаты станут больше?
В перечень вошли самые важные социальные меры поддержки:
- Пособие при рождении ребёнка (единовременная выплата).
- Размер материнского капитала.
- Пособие по безработице (минимальный и максимальный размер).
- Выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
- Социальное пособие на погребение.
Также индексация затронет выплаты для чернобыльцев, ветеранов и инвалидов.
Что дальше?
Проект документа подготовлен Минтруда и сейчас проходит согласование. После подписания постановления Правительством все перечисленные выплаты автоматически увеличатся.