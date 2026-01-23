Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан забросил пять шайб и победил хозяев ЧМ-2026 по хоккею

Женская юниорская сборная Казахстана по хоккею с шайбой уверенно выиграла третий матч на чемпионате мира в дивизионе IIA, который проходит в Стамбуле (Турция), передают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

На сей раз казахстанки встречались с хозяйками льда сборной Турции. Матч завершился победой команды Марии Федоренко со счетом 5:1. В составе сборной Казахстана отличились София Муравьева (дубль), Ульяна Куклина, София Зубкова и Рената Лившиц. У турчанок шайба на счету Тан Гёксал.

Казахстан — Турция — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0) 1:0 — 28:59 — Муравьева (Зубкова) 2:0 — 31:04 — Муравьева (Лившиц) 3:0 — 33:08 — Куклина (Муравьева, Емцева) ГБ 3:1 — 33:32 — Гёксал Б 4:1 — 41:18 — Зубкова 5:1 — 52:14 — Лившиц (Муравьева, Емцева).

Вратари: Яковлева — Окют.

Напомним, ранее сборная Казахстана разгромила команды Новой Зеландии (13:2) и Латвии (9:1). Сегодня, 23 января, состоится матч Казахстана и Нидерландов, а 25-го подопечные Федоренко проведут встречу с командой Южной Кореи.

Чемпионат мира в дивизионе IIA проходит с 19 по 24 января. В составе сборной Казахстана выступают хоккеистки в возрасте от 14 до 17 лет.

Положение команд после трех игр:

Казахстан — 9 очков.

Южная Корея — 8.

Латвия — 4.

Нидерланды — 3.

Турция — 3.

Новая Зеландия — 0.