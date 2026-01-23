Камчатке пообещали «Руслан» от МО РФ для доставки снегоуборочной техники

После аномальных снегопадов на Камчатке власти попросили усилить переброску снегоуборочных машин. Минобороны заявило о готовности выделить для этого тяжелый транспортный самолет Ан-124 «Руслан».
Минобороны пообещало руководству Камчатки предоставить Ан-124 «Руслан» для доставки снегоуборочной техники в регион. Об этом сообщили в правительстве России.
В кабмине отметили, что после аномальных снегопадов в Камчатском крае серьезно затруднен проезд к объектам социальной инфраструктуры. По данным властей, проблемы с доступом возникли к 17 детским садам и 14 школам.
Однако часть оборудования, как уточняется, невозможно перевезти на Ил-76 из-за габаритов. В связи с этим Трутнев обратился в Минобороны с просьбой выделить более вместительный Ан-124. Министр обороны Андрей Белоусов подтвердил, что нужный борт будет предоставлен.
Сильные снегопады на Камчатке прошли 13−14 января. За двое суток, по официальным данным, выпало 52% месячной нормы осадков. Сообщалось также о двух погибших — люди стали жертвами схода снежных масс с крыши. Высота снежного покрова в Петропавловске-Камчатском достигла 133 см, а в селе Сосновка — 163 см.
