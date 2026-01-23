Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Камчатке пообещали «Руслан» от МО РФ для доставки снегоуборочной техники

После аномальных снегопадов на Камчатке власти попросили усилить переброску снегоуборочных машин.

После аномальных снегопадов на Камчатке власти попросили усилить переброску снегоуборочных машин. Минобороны заявило о готовности выделить для этого тяжелый транспортный самолет Ан-124 «Руслан».

Минобороны пообещало руководству Камчатки предоставить Ан-124 «Руслан» для доставки снегоуборочной техники в регион. Об этом сообщили в правительстве России.

В кабмине отметили, что после аномальных снегопадов в Камчатском крае серьезно затруднен проезд к объектам социальной инфраструктуры. По данным властей, проблемы с доступом возникли к 17 детским садам и 14 школам.

По просьбе вице-премьера — полпреда президента РФ Юрия Трутнева технику для расчистки дорог Камчатке выделили Приморье, Сахалин и Москва. МЧС направило самолет Ил-76, который доставил первую партию машин.

Однако часть оборудования, как уточняется, невозможно перевезти на Ил-76 из-за габаритов. В связи с этим Трутнев обратился в Минобороны с просьбой выделить более вместительный Ан-124. Министр обороны Андрей Белоусов подтвердил, что нужный борт будет предоставлен.

Сильные снегопады на Камчатке прошли 13−14 января. За двое суток, по официальным данным, выпало 52% месячной нормы осадков. Сообщалось также о двух погибших — люди стали жертвами схода снежных масс с крыши. Высота снежного покрова в Петропавловске-Камчатском достигла 133 см, а в селе Сосновка — 163 см.

Читайте также: В США заявили о разрыве между Киевом и Вашингтоном.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше