Камчатке пообещали «Руслан» от МО РФ для доставки снегоуборочной техники

Однако часть оборудования, как уточняется, невозможно перевезти на Ил-76 из-за габаритов. В связи с этим Трутнев обратился в Минобороны с просьбой выделить более вместительный Ан-124. Министр обороны Андрей Белоусов подтвердил, что нужный борт будет предоставлен.