Массовое падение подпорных стен может случиться во Владивостоке

По меньшей мере пять подпорных стен центра приморской столицы и микрорайона Эгершельда находятся в катастрофическом состоянии. Стены сильно накренились, порой сверху на автомобили, детские площадки, а, главное, на людей сыплются камни. Прослеживается печальная тенденция — пока сооружение окончательно не упадёт, ремонт не начнётся.
Депутат Законодательного собрания Надежда Телелюева рассказывает эпопею борьбы за сохранение и обновление подпорной стены на Нерчинской 40. Летом прошлого года она получила жалобы, что в этом месте случился «камнепад», и стена неуклонно начала «сползать» вниз. Один автомобиль серьёзно пострадал.
«На запросы в администрацию города, получила ответ: “стена не наша, это элемент городского ландшафта и нечего паниковать”, — делится депутат. — Дальше последовала проверка районной прокуратуры, ведомство констатировало — стена сползает, её нужно приводить в порядок. Но администрация так и не признала необходимость ремонта».
Главный аргумент — в муниципальном реестре подпорные стены не значатся.
«Это не объекты недвижимости, а элементы благоустройства. Они не подлежат регистрации, и не могут быть включены в муниципальную собственность, а значит, не могут быть отремонтированы на средства городского бюджета», — парируют юристы мэрии. Прокуратура подала на администрацию в Ленинский суд.
Пока длятся разбирательства, драгоценное время уходит, подпорные стены продолжают рушиться. Надежда Телелюева называет несколько адресов, где может произойти ЧП. Станюковича, Суханова, Тунгусская, Светланская. Особенно страшное зрелище представляет стена в центре города, дореволюционной постройки. Как ни крепок царский кирпич, всё же развалится.
Однако из правил всегда находятся исключения. Когда в прошлом году подпорная стена на улице Верхепортовой стала сыпаться, её оперативно отремонтировали на городские средства.
Кстати.
У автомобилистов Владивостока выработалась привычка — не ставить машины под подпорными стенами, особенно во время летних тайфунов.