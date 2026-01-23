Школьникам могут сократить часы изучения иностранного языка: ректор МПГУ объяснил причины

Министерство просвещения России рассматривает возможность сокращения учебных часов, отводимых на изучение иностранного языка в средних классах. Об этом сообщил ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.
«С 2026 учебного года министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5−7 классах», — указал он в беседе с РИА Новости.
По его словам, с 1 сентября 2026 года планируется уменьшить количество занятий с трёх до двух часов в неделю. Это сократит общий объём программы с 510 до 408 часов. Лубков пояснил, что такая мера направлена на оптимизацию нагрузки школьников и более рациональное распределение учебного времени.
В 8 и 9 классах, отметил ректор, иностранный язык сохранится в прежнем объёме — три часа в неделю.
