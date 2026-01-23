Школьникам могут сократить часы изучения иностранного языка: ректор МПГУ объяснил причины

По его словам, с 1 сентября 2026 года планируется уменьшить количество занятий с трёх до двух часов в неделю. Это сократит общий объём программы с 510 до 408 часов. Лубков пояснил, что такая мера направлена на оптимизацию нагрузки школьников и более рациональное распределение учебного времени.