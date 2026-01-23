В Приморье задержали мужчину за хулиганство с предметом, похожим на пистолет

Конфликт произошел между посетителями ночного клуба. Один из участников применил предмет, внешне похожий на пистолет, после чего скрылся на автомобиле. По факту происшествия открыто уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».