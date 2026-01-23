В Приморье задержали мужчину за хулиганство с предметом, похожим на пистолет

В Артеме Приморского края сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в хулиганстве. Сообщение о нарушении общественного порядка поступило в дежурную часть полиции от местного жителя. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Конфликт произошел между посетителями ночного клуба. Один из участников применил предмет, внешне похожий на пистолет, после чего скрылся на автомобиле. По факту происшествия открыто уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
В ходе совместных действий сотрудников уголовного розыска и следственного отдела личность подозреваемого установлена. 25-летний мужчина был задержан при силовой поддержке Росгвардии и доставлен в территориальный отдел полиции.
Предмет, использованный в хулиганских целях, изъят и направлен на экспертизу. В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения для задержанного.