Мирошник сказал, что ждет боевиков ВСУ, истязавших жителей под Курском

«Некоторые непосредственные участники уже арестованы. Все действия боевиков ВСУ на территории Курской области трактуются как терроризм, это статья 205 УК РФ. Дальше перечень их действий определяет следствие и рассматривает суд, это может быть статья 105 УК РФ “Убийство” и так далее», — сказал Мирошник.