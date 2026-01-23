Мирошник сказал, что ждет боевиков ВСУ, истязавших жителей под Курском

Более 700 уголовных дел возбуждено следователями по факту действий боевиков ВСУ во время оккупации части Курской области, одного из убивавших мирных жителей приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом aif.ru сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Курской области в местах массовых захоронений найдены тела 524 погибших.
«Некоторые непосредственные участники уже арестованы. Все действия боевиков ВСУ на территории Курской области трактуются как терроризм, это статья 205 УК РФ. Дальше перечень их действий определяет следствие и рассматривает суд, это может быть статья 105 УК РФ “Убийство” и так далее», — сказал Мирошник.
Посол подчеркнул, что более 700 уголовных дел против боевиков ВСУ находятся в стадии расследования.
«Десятки дел завершены. Один из боевиков, убивший двоих гражданских, получил высшую меру наказания, то есть пожизненное пребывание в тюрьме. По боевикам, попавшим в плен, проводится расследование, их судьба будет определена судом», — подытожил Мирошник.