Изнасиловали и убили: раскрыты новые данные о зверствах ВСУ под Курском

За время вторжения боевиков ВСУ в Курскую область погибшими или пострадавшими признаны порядка 1 700 человек. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью aif.ru рассказал о зверствах противника во время оккупации региона.
Сотни погибших и столько же пропавших.
«По нашим данным, за период с августа 2024 года по апрель 2025 года было найдено убитыми более 450 человек. Еще более 1200 пострадали. Суммарно около 1700 гражданских пострадало в результате вторжения», — сообщил Мирошник.
Минимум 500 мирных жителей курского приграничья все еще числятся пропавшими без вести, добавил посол.
«Порядка 500−600 человек не найдены, их судьба еще не определена., Они числятся в списках пропавших без вести. Данные об их исчезновении подавали их близкие», — сказал собеседник aif.ru.
Украина удерживает 12 мирных жителей.
На территории Сумской области в заложниках до сих пор остаются 12 мирных жителей из курского приграничья, сообщил Мирошник.
По данным уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, условия, в которых содержатся куряне, неудовлетворительные. Заложники присылали ей фотографии еды, которой их кормят.
«Это некачественная еда, одна из женщин нам пишет: “вот каша и чай — это единственное, чем мы питаемся”. Это, конечно, совершенно недопустимо», — заявила омбудсмен.
Командование ВСУ давало приказы убивать.
Политическое руководство Украины давало установки боевикам, как вести себя в Курской области, отметил Мирошник.
«Зеленский прилюдно заявлял, что боевики будут вести себя как люди на территории Курской области. Мы же теперь видим последствия их пребывания, что кардинально отличается от того, что он говорил. Были убийства, насилие, сексуальное насилие, мародерство, издевательства, пытки», — подчеркнул посол.
Некоторые непосредственные участники зверств против мирных жителей уже арестованы.
«Все действия боевиков ВСУ на территории Курской области трактуются как терроризм, это статья 205 УК РФ. Дальше перечень их действий определяет следствие и рассматривает суд, это может быть статья 105 УК РФ “Убийство” и так далее», — сказал Мирошник.
Пожизненный приговор для убийц.
Более 700 уголовных дел против боевиков ВСУ находятся в стадии расследования.
«Десятки дел завершены. Один из боевиков, убивший двоих гражданских, получил высшую меру наказания, то есть пожизненное пребывание в тюрьме. По боевикам, попавшим в плен, проводится расследование, их судьба будет определена судом», — сказал Мирошник.
Среди получивших пожизненное заключение оказался солдат ВСУ Владимир Парафило, который изнасиловал и убил 55-летнюю жительницу села Русское Поречное в Курской области, а также застрелил мужчину, пытавшегося ей помочь.
Суд признал боевика виновным по статьям о теракте, изнасиловании группой лиц и насильственных действиях сексуального характера.
Парафило приговорён к пожизненному заключению, из которых первые 10 лет он проведёт в тюрьме, а остальную часть срока — в исправительной колонии строгого режима.
Во время допроса Парафило подтвердил, что 20 декабря 2024 года он незаконно пересёк российскую границу и по указанию командира с позывным Антошка совершил убийство в селе Русское Поречное. Также ранее он признался, что застрелил жителя ДНР из-за конфликта на фоне обсуждения русских.