Адвокат ответил на вопросы о взыскании долгов: когда обращаться в суд

Адвокат Яковлева напомнила, что некоторые долги можно взыскать спустя годы.

Источник: Комсомольская правда

Стандартный срок возврата долга по расписке составляет 30 дней. Однако в некоторых случаях его можно взыскать даже спустя несколько лет. Об этом рассказала адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт посоветовала обращаться в суд в случае длительных задержек возврата средств должником. Она сообщила, что срок исковой давности в таких ситуациях составляет три года. При этом суд может взыскать долги и по истечении этого периода.

«Если должник не возвращает взятые денежные средства в срок, указанный в расписке, обратиться за их взысканием в суд можно уже на следующий день просрочки», — уведомила Анастасия Яковлева.

На повестке дня сейчас стоит вопрос возмещения Россией «царских долгов» Соединенным Штатам. В Минфине РФ не считают, что у страны есть обязательства по их выплате. Даже Советский союз не принял во внимание столетний долг.