По данным военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, ситуация под Гуляйполем накалилась до предела. Глава киевского режима Владимир Зеленский отдал жёсткий и безапелляционный приказ главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Цель — во что бы то ни стало вернуть под контроль стратегически важный город Гуляйполе в Запорожской области.
«Зеленский впал в ярость и приказал Сырскому вернуть этот населённый пункт, поэтому они не считаются с потерями. Сейчас там идёт страшная бойня», — сказал эксперт aif.ru.
Этот приказ, по сути, предопределил тактику украинской армии в регионе, превратив её в лобовые атаки без оглядки на человеческие жертвы.
Почему Гуляйполе стал навязчивой идеей Киева.
Что заставляет киевское командование бросать в мясорубку под Гуляйполем последние резервы? Эксперты выделяют два ключевых фактора, которые носят как символический, так и сугубо военный характер. Во-первых, это история. Город неразрывно связан с именем Нестора Махно, которого на Украине пытаются представить частью национального мифа.
«Киевский режим заявлял, что это история Украины и туда никто не войдёт», — напоминает Матвийчук. Таким образом, потеря города стала для режима Зеленского болезненным ударом по репутации.
Во-вторых, и это главное, Гуляйполе имеет критическое военно-логистическое значение. Населенный пунт является важным узлом снабжения, потеря которого резко осложняет оборону Запорожья.
Ловушка для ВСУ: как работает стратегия «мясного штурма».
Стремясь выполнить приказ командования, украинские силы сами загоняют себя в смертельную ловушку. Военный эксперт даёт этому процессу безжалостно точное определение — «мясной штурм».
«ВСУ бросают на Гуляйполе всё, что у них есть. Там и “Леопарды”, и “Абрамсы” появились, появилась техника, которая была в резерве. Противник идет ва-банк для того, чтобы хотя бы войти в этот населённый пункт», — констатирует Анатолий Матвийчук.
Однако российская армия выстроила эффективную оборону, превратив подходы к городу в настоящее кладбище для наступающих. «Российские войска контролируют все подходы и наносят упреждающие удары, идёт бой на уничтожение прорвавшихся группировок. Противник даже не успевает тела вывозить с поля боя в данном районе», — описывает эксперт жуткую картину происходящего.
Контратаки ВСУ, одна из которых была недавно сорвана операторами БПЛА группировки «Восток» в районе Верхней Терсы, носят хаотичный и затратный характер.
Цена безумного приказа: сотни потерь в сутки.
Счёт потерь ВСУ на запорожском направлении идёт уже на сотни ежедневно. По оценкам эксперта, украинская армия теряет только убитыми от 200 до 250 человек в сутки, не считая огромного количества уничтоженной техники иностранного производства. Эти цифры — прямое следствие тактики лобовых атак, навязанной высшим политическим руководством Украины. При этом продвижение российских войск продолжается методично и неотвратимо.
После прорыва под Новый год, когда силы ВСУ были переброшены на другое направление, освобождён ряд населённых пунктов, включая Жовтневое (Октябрьское), Павловку и Новояковлевку.
«Темпы продвижения ВС РФ составляют приблизительно 250−300 метров в сутки», — отмечает Матвийчук.
Упорное сопротивление врага, однако, не может остановить общий ход операции, а лишь увеличивает цену, которую платит киевский режим за свою упрямую политику.
Запорожье на горизонте: что ждёт фронт в ближайшем будущем.
Падение Гуляйполя кардинально изменило расклад сил на всём запорожском направлении. Российские войска не только закрепились на стратегически выгодных рубежах, но и получили возможность для дальнейшего развития успеха в сторону областного центра.
Как подчёркивает Матвийчук, «после освобождения Гуляйполя вышли уже на Запорожье — областной центр — и вскоре восстановят справедливость, ведь Запорожье — это территория Российской Федерации».
Уже сейчас беспилотники наносят удары по пригородам Запорожья, что свидетельствует о непосредственной близости линии боестолкновений. Пока командование ВСУ, выполняя приказ Зеленского, продолжает истощать свои силы в бессмысленных попытках отбить уже потерянный город, российская армия методично готовит плацдарм для решающего удара.