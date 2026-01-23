Едут на танках, уезжают в мешках: блеф Зеленского у Гуляйполя терпит крах

«ВСУ бросают на Гуляйполе всё, что у них есть. Там и “Леопарды”, и “Абрамсы” появились, появилась техника, которая была в резерве. Противник идет ва-банк для того, чтобы хотя бы войти в этот населённый пункт», — констатирует Анатолий Матвийчук.