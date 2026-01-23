«Задействовать статью 5»: Трамп предложил серьезное испытание для союзников по НАТО

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил испытать НАТО и применить статью 5 Альянса для защиты Штатов от вторжения нелегалов с юга страны. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.
«Может, нужно испытать НАТО: задействовать статью 5 и заставить НАТО прийти и защищать нашу южную границу от дальнейшего вторжения нелегальных мигрантов», — задался вопросом американский лидер.
Глава Белого дома отметил, что это освободило бы большое количество агентов пограничного патруля для другой работы.
Ранее Трамп поставил под сомнение готовность остальных членов Североатлантического альянса прийти на помощь Штатам при необходимости. Президент США добавил, что он лично «сделал для НАТО больше, чем кто-либо еще». И альянс должен справедливо относиться к США.
Кроме того, президент США заявил, что без него НАТО бы не существовала, и альянс оказался бы на свалке истории.