Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Задействовать статью 5»: Трамп предложил серьезное испытание для союзников по НАТО

Трамп предложил странам НАТО защитить США от вторжения нелегалов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил испытать НАТО и применить статью 5 Альянса для защиты Штатов от вторжения нелегалов с юга страны. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

«Может, нужно испытать НАТО: задействовать статью 5 и заставить НАТО прийти и защищать нашу южную границу от дальнейшего вторжения нелегальных мигрантов», — задался вопросом американский лидер.

Глава Белого дома отметил, что это освободило бы большое количество агентов пограничного патруля для другой работы.

Ранее Трамп поставил под сомнение готовность остальных членов Североатлантического альянса прийти на помощь Штатам при необходимости. Президент США добавил, что он лично «сделал для НАТО больше, чем кто-либо еще». И альянс должен справедливо относиться к США.

Кроме того, президент США заявил, что без него НАТО бы не существовала, и альянс оказался бы на свалке истории.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше