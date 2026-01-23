Министр Ковтун сделал заявление о свалках в Омске

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Евгений Ковтун заявил, что городская администрация получит субсидию в размере 65,6 млн рублей на разработку проектно-сметной документации по ликвидации трех свалок.
«Это является важным шагом к снижению нагрузки на окружающую среду, поскольку разработка проектно-сметной документации необходима для получения федерального финансирования на саму ликвидацию объектов», — отметил Ковтун.
Сообщается, что ликвидация свалок пройдет в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие».