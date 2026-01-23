Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр Ковтун сделал заявление о свалках в Омске

Их ликвидацией займутся федералы.

Источник: Соцсети

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Евгений Ковтун заявил, что городская администрация получит субсидию в размере 65,6 млн рублей на разработку проектно-сметной документации по ликвидации трех свалок.

«Это является важным шагом к снижению нагрузки на окружающую среду, поскольку разработка проектно-сметной документации необходима для получения федерального финансирования на саму ликвидацию объектов», — отметил Ковтун.

Сообщается, что ликвидация свалок пройдет в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие».