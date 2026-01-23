Как не потерять деньги при увольнении с работы в Казахстане, рассказали эксперты

Потеря работы может быть связана с различными причинами. Однако финансовая защищенность работника зависит от того, как было оформлено увольнение. Специалисты портала Yur.kz рекомендуют работникам знать свои права, чтобы не остаться без полагающихся выплат. Работодатель может оказывать давление, чтобы сотрудник уволился «по собственному желанию», даже если это не соответствует его желанию. Важно помнить, что никто не имеет права принуждать к увольнению. Если работника вынуждают, не следует писать заявление. Если заявление было написано под давлением, это можно оспорить.
Работодатель имеет право уволить работника только по строго определенным причинам, указанным в Трудовом кодексе (ТК). Среди них: ликвидация предприятия или сокращение численности/штата, несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе, нарушение трудовой дисциплины и истечение срока трудового договора. При ликвидации предприятия или сокращении численности работодатель обязан уведомить сотрудников и выплатить компенсацию. Несоответствие работника должности может быть установлено на основании аттестации или медицинского заключения. Нарушение трудовой дисциплины должно быть зафиксировано правильно и с соблюдением всех процедур. Истечение срока трудового договора требует окончательного расчета с работником не позднее трех рабочих дней после прекращения договора.
В сумму расчета входят заработная плата за фактически отработанное время, компенсация за неиспользованные дни отпуска и другие выплаты, предусмотренные ТК или трудовым/коллективным договором. Однако увольнение может быть необоснованным или неправильно оформленным, что может лишить работника положенных выплат. В таких случаях важно действовать быстро. Для обращения в суд по вопросам незаконного увольнения у работника есть один месяц со дня вручения копии акта о расторжении трудового договора.
Если увольнение было незаконным или с нарушениями, работникам рекомендуется проверить документы, зафиксировать нарушения, собрать свидетельские показания и, при необходимости, указать о несогласии с приказом или составить акт об отказе от подписи. В случае выявления нарушений можно обратиться в государственную инспекцию труда, профсоюз, суд или к юристу по трудовому праву.
Знание своих прав и решимость их отстаивать являются надежной защитой. Работникам не следует позволять работодателю нарушать закон. Каждая ситуация индивидуальна, но если работник чувствует несправедливость, ему следует действовать и обратиться за помощью к специалистам.