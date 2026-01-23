Как не потерять деньги при увольнении с работы в Казахстане, рассказали эксперты

Потеря работы может быть связана с различными причинами. Однако финансовая защищенность работника зависит от того, как было оформлено увольнение. Специалисты портала Yur.kz рекомендуют работникам знать свои права, чтобы не остаться без полагающихся выплат. Работодатель может оказывать давление, чтобы сотрудник уволился «по собственному желанию», даже если это не соответствует его желанию. Важно помнить, что никто не имеет права принуждать к увольнению. Если работника вынуждают, не следует писать заявление. Если заявление было написано под давлением, это можно оспорить.