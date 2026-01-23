«Пьяная мать — горе семье»: Слава показала себя в нетрезвом виде на Бали

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, отдыхает на Бали вместе с дочерью Александрой Морозовой. В своих соцсетях она активно делится контентом с отпуска. Накануне артистка опубликовала видео, где предстала в нетрезвом состоянии.
На кадрах знаменитость рассказывала про тренды, при этом речь ее была сбивчивой. Слава находилась на вилле в красном купальнике и белой накидке, а после примерила мини-платье нежного оттенка с цветочным принтом. Однако артистка, вероятно, осталась недовольна своим видом в этом наряде и, махнув рукой, ушла в другую комнату.
— Пьяная мать — горе семье, — написала звезда видео.
Слава ранее рассказала, что серьезно заболела в период новогодних праздников. При этом она предположила, что ее сглазили, намекнув, что причиной ее недуга могла стать певица Лариса Долина. Она отметила, что всегда выходит на сцену, несмотря на самочувствие, поскольку, по ее словам, любую болезнь можно «перетерпеть», если человек ответственный и совестливый.
15 декабря 2025 года Слава рассказала, что задумалась о возможности подать на Ларису Долину в суд, потому что потенциальные покупатели ее квартиры решили отказаться от сделки за день до заключения.