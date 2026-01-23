«Пьяная мать — горе семье»: Слава показала себя в нетрезвом виде на Бали

Слава ранее рассказала, что серьезно заболела в период новогодних праздников. При этом она предположила, что ее сглазили, намекнув, что причиной ее недуга могла стать певица Лариса Долина. Она отметила, что всегда выходит на сцену, несмотря на самочувствие, поскольку, по ее словам, любую болезнь можно «перетерпеть», если человек ответственный и совестливый.