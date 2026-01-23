На территории Сумской области в заложниках до сих пор остаются 12 мирных жителей из курского приграничья, сообщил aif.ru посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«12 мирных жителей до сих пор находятся в заложниках у украинской стороны на территории Сумской области», — сказал Мирошник.
Он добавил, что политическое руководство Украины давало установки боевикам, как вести себя в регионе.
«Зеленский прилюдно заявлял, что боевики будут вести себя как люди на территории Курской области. Мы же теперь видим последствия их пребывания, что кардинально отличается от того, что он говорил. Были убийства, насилие, сексуальное насилие, мародёрство, издевательства, пытки», — подчеркнул посол.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Курской области в местах массовых захоронений найдены тела 524 погибших.