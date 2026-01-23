В Челябинске стартует зимний Ильменский фестиваль-2026

В конце 70-х годов прошлого века Челябинский областной клуб самодеятельной песни (организатор Ильменского фестиваля в те годы) пригласил зимой в южноуральскую столицу Клуб самодеятельной песни имени Валерия Грушина (организатора Грушинского фестиваля в тот период). Так состоялся первый сборный зимний бардовский концерт и родилась идея зимних фестивалей, которые потом периодически проходили в Челябинске и в Куйбышеве (ныне Самаре). В 2025 году традиция возродилась в виде январской серии концертов.