В Челябинске стартует зимний Ильменский фестиваль-2026

Зимний Ильменский фестиваль авторской песни 2026 года пройдет в Челябинске с 23 по 25 января 2026 года на нескольких площадках, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В первый день состоится «Студенческий концерт» в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете.
Гала-концерт фестиваля запланирован на субботу, 24 января. Завершится все детским концертом в воскресенье, 25 января, во Дворце пионеров и школьников имени Крупской.
Все концерты будут транслироваться онлайн в одной из групп в социальной сети ВКонтакте.
В конце 70-х годов прошлого века Челябинский областной клуб самодеятельной песни (организатор Ильменского фестиваля в те годы) пригласил зимой в южноуральскую столицу Клуб самодеятельной песни имени Валерия Грушина (организатора Грушинского фестиваля в тот период). Так состоялся первый сборный зимний бардовский концерт и родилась идея зимних фестивалей, которые потом периодически проходили в Челябинске и в Куйбышеве (ныне Самаре). В 2025 году традиция возродилась в виде январской серии концертов.