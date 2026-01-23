Юрист рассказал о новой «схеме Джигана» при разводах

Если брачный договор рэпера Джигана (Денис Устименко) и Оксаны Самойловой признают недействительным, это станет началом появления «схемы Джигана» по аналогии с квартирной «схемой Долиной», сообщил в беседе с aif.ru заслуженный юрист Иван Соловьев.
Напомним, в октябре 2025 года Самойлова подала заявление на развод с Джиганом после 13 лет брака. За это время у них появилось четверо детей. 19 января состоялось очередное заседание по разводу, но брак так и не был расторгнут. Препятствием к завершению процедуры стал брачный договор, подписанный супругами в 2020 году.
Согласно договору, все нажитое в браке имущество после развода должно перейти Самойловой. Представители Джигана настаивают на том, что документ был подписан, когда артист принимал лекарства и проходил лечение, то есть находился в «уязвимом состоянии». Джиган настаивает на разделе имущества поровну.
«Согласно ч. 3 ст. 42 Семейного кодекса РФ, условия брачного договора не должны ставить одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречить основным началам семейного законодательства. Правовые основания для иска найти нетрудно. Главное, чтобы суд признал их соответствующими действительности и достаточными для принятия справедливого решения. Действия Джигана в сфере семейного законодательства по признанию брачного договора недействительным в случае успеха рискуют стать “схемой Джигана” по аналогии со схемой Долиной в сфере отъема недвижимости у добросовестного приобретателя», — пояснил специалист.
Отметим, что «схемой Долиной» прозвали ситуацию, когда хозяин квартиры после продажи жилья пытается оспорить сделку и признать ее недействительной. Чаще всего это происходит под сомнительным предлогом.
Ранее Долина представила первую песню после скандала с квартирой в Хамовниках.