Юрист рассказал о новой «схеме Джигана» при разводах

Напомним, в октябре 2025 года Самойлова подала заявление на развод с Джиганом после 13 лет брака. За это время у них появилось четверо детей. 19 января состоялось очередное заседание по разводу, но брак так и не был расторгнут. Препятствием к завершению процедуры стал брачный договор, подписанный супругами в 2020 году.