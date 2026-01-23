Новый бросок к Киеву: русская армия вызвала ужас у генералов ВСУ и НАТО

При сохранении текущих темпов продвижения в Днепропетровской области российские военные в скором времени могут выйти на берега Днепра, заявил aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Если такой темп наступления сохранится, то в скором мы выйдем на берега Днепра. Это будет наш первый рубеж, после преодоления которого мы можем двигаться в направлении Киева», — сказал генерал.
Он отметил, что наступление в регионе идет с различных сторон.
«До города с разных сторон от 50 до 100 км. Наши ракетно-артиллерийские подразделения спокойно могут обрабатывать окраины города, но делать они этого не будут, поскольку нет очагов сопротивления. Как только появятся огневые точки, наши операторы дронов и артиллеристы все это уничтожат, чтобы упростить путь штурмовикам», — добавил Липовой.
Также генерал рассказал, что Запад использует Украину как полигон для утилизации устаревшей техники.
«На всех направлениях можно встретить набор техники НАТО, это, как правило, устаревшие образцы, которые подлежат утилизации. Вместо того, чтобы тратить деньги на утилизацию, европейские страны все отправляют все на Украину. Там можно встретить и американские танки Bradley, и французские колесные танки, и так далее», — подчеркнул Липовой.
