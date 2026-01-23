В Омске определили суммы штрафов за парковку там, где нельзя

В частности, в Кодекс предлагается включить статью об ответственности за нарушение порядка создания парковок в местах общего пользования, а также за занятие парковочных мест на платной парковке без оплаты. Так, штраф за несанкционированную парковку предлагается установить в размере 5 тысяч рублей для физических лиц, 40 тысяч рублей — для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. За нарушение, связанное с занятием парковочных мест на платных парковках без оплаты собираются штрафовать всех на 3,5 тысячи рублей.