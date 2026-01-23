В Омске определили суммы штрафов за парковку там, где нельзя

На комитете по вопросам транспортной инфраструктуры Омского горсовета в четверг, 22 января 2026 года, депутаты обсудили поправки в Кодекс об административных правонарушениях Омской области. Они касаются введения штрафов для автолюбителей.
В частности, в Кодекс предлагается включить статью об ответственности за нарушение порядка создания парковок в местах общего пользования, а также за занятие парковочных мест на платной парковке без оплаты. Так, штраф за несанкционированную парковку предлагается установить в размере 5 тысяч рублей для физических лиц, 40 тысяч рублей — для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. За нарушение, связанное с занятием парковочных мест на платных парковках без оплаты собираются штрафовать всех на 3,5 тысячи рублей.
Еще одна поправка предлагает увеличение штрафов за неправильную парковку на газонах. Так, депутаты предлагают убрать такую меру, как предупреждение, так как водители ее игнорируют. Вместо этого за нарушение предлагается сразу штрафовать: граждан — на 4 тысячи рублей; должностных лиц — 15 тысяч рублей; организации — на 30 тысяч рублей.
Теперь эти поправки должны принять депутаты Законодательного Собрания Омской области.