«Краснокнижная гостья»: рысь забрела в Дальнереченск и попалась полиции

«В дежурную часть МО МВД России “Дальнереченский” поступило сообщение от местной жительницы о том, что во дворе жилого дома, животное, предположительно рысь, напало на собаку заявительницы и испугало её дочь. Оперативно прибыв на указанное место происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила возле жилого двора кошку из семейства рысей, истощённую и ослабленную», — говорится в сообщении.