«Краснокнижная гостья»: рысь забрела в Дальнереченск и попалась полиции

Истощённая рысь была обнаружена во дворе частного дома в районе городского аэропорта в Дальнереченске, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В дежурную часть МО МВД России “Дальнереченский” поступило сообщение от местной жительницы о том, что во дворе жилого дома, животное, предположительно рысь, напало на собаку заявительницы и испугало её дочь. Оперативно прибыв на указанное место происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила возле жилого двора кошку из семейства рысей, истощённую и ослабленную», — говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские действовали осторожно: чтобы не травмировать зверя и не спровоцировать агрессию, они аккуратно накрыли его плотным одеялом и обеспечили безопасный захват.
Вскоре рысь передали специалистам Министерства лесного хозяйства, которые доставили её в реабилитационный центр в селе Алексеевка. Там животное пройдёт полное ветеринарное обследование, получит необходимое лечение и, если здоровье позволит, будет возвращено в дикую природу.