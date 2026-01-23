Выходные в Башкирии будут очень морозными

Суббота и воскресенье, 24 и 25 января, будут морозными, но почти без осадков. Ночью ожидается −25…-30°, а в ясную погоду температура может упасть и до −35°. Днем также будет держаться морозная погода: от −15 до −20°, на севере — до −25°. Ветер будет слабым, сначала восточным, а затем западным.