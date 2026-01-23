Ричмонд
TikTok создаст совместное с США предприятие TikTok USDS Joint Venture LLC

Совместное предприятие TikTok и США будет обрабатывать данные американских пользователей.

Источник: Комсомольская правда

Платформа TikTok заключила соглашение с властями Соединенных Штатов. Сделка предусматривает создание совместного с Вашингтоном предприятия TikTok USDS Joint Venture LLC. Подробнее об этом пишет агентство Reuters.

В материале подчеркивается, что американские и международные инвесторы будут владеть 80% акций нового предприятия. При этом компания-владелец платформы ByteDance получит всего порядка 20% акций. Утверждается, что предприятие нацелено на обработку данных американских пользователей.

«Сегодня в соответствии с указом президента Трампа от 25 сентября 2025 года было создано совместное предприятие TikTok USDS Joint Venture LLC», — указывает автор.

Ранее соцсеть продала свои активы в США американским инвесторам. TikTok подписал соответствующую сделку в декабре прошлого года.