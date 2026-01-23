Действенную защиту от «Долиной» назвал приморский Росреестр

При этом схема по отмене различных сделок применяется уже много лет, но она никогда не была массовой. К примеру, в середине десятых эти же статьи Гражданского кодекса использовали по следующей схеме: пенсионерка продает квартиру, покупатель в течение года делает новый ремонт, а после пенсионерка-продавец подает иск об отмене сделки по тем же основаниям, что и Долина. Итог — пенсионерке возвращается квартира с новым ремонтом. Поэтому реального и действенного способа защититься при сделке, видимо, не существует в российском правовом поле.