Действенную защиту от «Долиной» назвал приморский Росреестр

Как отметил руководитель ГУ Росреестра по ПК Виктор Корнев, схема «Долиной» не носит массовый характер и не является системной проблемой с правами собственников. В ситуации был создан единичный прецедент, после чего суд пересмотрел свою позицию, и вопрос был урегулирован в правовом поле.
«Это не носило и не носит массового характера. Однако общественное напряжение сохраняется, поскольку люди опасаются за сохранность своего имущества», — уверен Виктор Корнев.
По его словам, действенной мерой защиты станет возможность внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) записи о невозможности регистрации сделок без личного участия собственника. Это позволяет защититься от мошеннических схем, в том числе с использованием подложных документов или дистанционных заявлений. Подать соответствующее заявление можно через МФЦ.
Кроме этого, в ведомстве подчеркнули, что в Приморском крае инцидентов с использованием схемы «Долиной» не было. Однако граждане стали чаще запрашивать справки о психическом здоровье продавцов при покупке недвижимости.
Также в Приморье по-прежнему остается значительное количество объектов с так называемыми ранее возникшими правами, в том числе по старым договорам приватизации, которые так и не были зарегистрированы в ЕГРН.
Отдельный пласт проблем связан с земельными участками, границы которых официально не установлены. Каждую весну, с началом активных земельных работ, это приводит к спорам между соседями, «кто на кого заехал» и где фактически проходит граница. В ведомстве напомнили, что избежать таких конфликтов можно только одним способом: юридически закрепить границы участка и внести сведения в ЕГРН.
Напомним, что резонанс вокруг так называемой «схемы Долиной» возник после громкой истории с квартирой народной артистки Ларисы Долиной. Летом 2024 года она продала жилье в центре Москвы. Но позже заявила, что сделка была совершена под влиянием мошенников, а полученные деньги она передала третьим лицам. Суд признал сделку недействительной, вернул квартиру Долиной.
При этом покупатель остался без недвижимости и без денег. Инцидент стал широко обсуждаться и фактически сформировал судебный прецедент, после которого аналогичные иски начали массово появляться по всей стране, прежде всего от пожилых продавцов, заявлявших о введении их в заблуждение. Ситуацию усугубила правоприменительная практика соответствующих статей [177 и 178] Гражданского кодекса РФ. Суды чаще вставали на сторону «обманутого» продавца, даже если сделка была оформлена через нотариуса, с медицинскими справками и видеофиксацией.
В результате покупатели оказывались в наиболее уязвимом положении, теряя и жилье, и деньги. По оценкам СМИ, в 2025 году число таких споров выросло на десятки процентов, а общее количество пострадавших семей исчислялось сотнями. Все это привело к общественному напряжению. Точку в споре по квартире Долиной поставил Верховный суд, который отменил решения нижестоящих судов и признал сделку действительной.
При этом схема по отмене различных сделок применяется уже много лет, но она никогда не была массовой. К примеру, в середине десятых эти же статьи Гражданского кодекса использовали по следующей схеме: пенсионерка продает квартиру, покупатель в течение года делает новый ремонт, а после пенсионерка-продавец подает иск об отмене сделки по тем же основаниям, что и Долина. Итог — пенсионерке возвращается квартира с новым ремонтом. Поэтому реального и действенного способа защититься при сделке, видимо, не существует в российском правовом поле.