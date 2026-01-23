РКН отчитался о снижении числа блокировок

В Роскомнадзоре зафиксировали рост общего числа блокировок на 59%
Роскомнадзор в 2025 году зафиксировал снижение объема блокировок контента экстремистского и террористического характера на 22% по сравнению с 2024 годом — до 41,5 тысячи материалов. Об этом сообщили представители ведомства.
«Контент экстремистского и террористического характера — 41,5 тысячи, снижение на 22%», — сообщили в ведомстве, комментируя итоги 2025 года. Информацию об этом передает РИА «Новости». Решения о блокировке принимались в отношении публикаций в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «МойМир», «Ответы Mail.ru», Rutube, TikTok, Likee и в мессенджере Telegram.
По данным Роскомнадзора, в прошедшем году также уменьшилось число заблокированных в соцсетях материалов с призывами к суициду и инструкциями по его совершению. Объем такого контента сократился на 6% и составил 32,2 тысячи единиц. Количество заблокированных публикаций с недостоверной информацией о специальной военной операции снизилось на 5%, до 29,6 тысячи материалов.
При этом в целом по итогам 2025 года ведомство зафиксировало рост общего числа блокировок на 59% — до 1,289 млн материалов. Наиболее заметно увеличилось количество решений в отношении публикаций о способах обхода блокировок: их число выросло более чем в 13 раз и достигло 93 тысяч. Блокировки контента, связанного с ЛГБТ*, выросли в 3,7 раза — до 170,3 тысячи материалов, сообщили в Роскомнадзоре.
Отдельно в ведомстве указали на рост числа блокировок публикаций о продаже алкоголя. В 2025 году таких материалов стало почти втрое больше, их количество превысило 18,7 тысячи. Объем заблокированного контента с детской порнографией увеличился в 2,3 раза и составил 155,6 тысячи единиц.
* ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским и запрещено.