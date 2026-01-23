РКН отчитался о снижении числа блокировок

При этом в целом по итогам 2025 года ведомство зафиксировало рост общего числа блокировок на 59% — до 1,289 млн материалов. Наиболее заметно увеличилось количество решений в отношении публикаций о способах обхода блокировок: их число выросло более чем в 13 раз и достигло 93 тысяч. Блокировки контента, связанного с ЛГБТ*, выросли в 3,7 раза — до 170,3 тысячи материалов, сообщили в Роскомнадзоре.