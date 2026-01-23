Генпрокуратура подала иск к экс-ректору ВГУЭС

Летом 2025 года суд во Владивостоке начал рассмотрение уголовного дела о хищении имущества АО «Восточная верфь», по нему проходят пять фигурантов, в том числе бывший прокурор края Валерий Василенко. Они обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве и растрате имущества АО «Восточная верфь» на сумму более десяти миллионов рублей, легализации денег. Также фигурантам вменяется то, что они пытались похитить акции предприятия на сумму более 2,2 миллиона рублей. Дело в отношении Лазарева выделено в отдельное производство.