Первые минуты решают всё: как работают сельские добровольные пожарные

В сельской местности первые минуты после чрезвычайной ситуации имеют решающее значение. Сегодня в стране действуют 154 добровольных пунктов пожаротушения «Ауыл құтқарушылары», объединяющих порядка 600 подготовленных добровольцев. Это жители аулов, которые первыми реагируют на происшествия и принимают первичные меры до прибытия профессиональных подразделений МЧС, передает DKNews.kz.
Средний возраст участников ведомственной программы составляет 45 лет. В добровольные пункты вступают жители трудоспособного возраста, хорошо знающие свою территорию и пользующиеся доверием односельчан. Возрастных ограничений для участия нет — ключевыми остаются состояние здоровья, физическая готовность и личная мотивация.
Отбор и подготовка добровольцев проводятся по установленным требованиям. Специального опыта не требуется — всем необходимым навыкам обучают в рамках ведомственной программы. Добровольцы проходят теоретическую и практическую подготовку в среднем около 7 дней, осваивают работу с пожарно-техническим вооружением, действиям при пожарах и навыкам оказания первой доврачебной помощи. Подготовка поддерживается регулярными тренировками и проверками знаний, которую проводит МЧС.
При возникновении чрезвычайной ситуации добровольцы действуют как первичное звено реагирования. Они проводят разведку обстановки, принимают меры по локализации возгорания в пределах своих возможностей и по радиосвязи, предоставленной органами гражданской защиты, передают информацию и вызывают подкрепление профессиональных пожарных.
Системная подготовка добровольцев проводится на постоянной основе во всех регионах страны.
Так, в области Жетісу сотрудники Центра медицины катастроф МЧС совместно с пожарными подразделениями ДЧС провели учебно-практические занятия для добровольцев пункта пожаротушения села Алмалы Каратауского района. В Мангистауской области, в селе Тущыкудык Мангистауского района, организован обмен профессиональным опытом с отработкой нормативов по пожарно-строевой подготовке. В Восточно-Казахстанской области занятия прошли для добровольцев пункта пожаротушения села Алтынбель района Үлкен Нарын, где были отработаны практические действия по тушению условного пожара и навыки работы со специальным оборудованием пожарного автомобиля.
Проведение подобных мероприятий позволяет поддерживать высокий уровень готовности добровольных пунктов пожаротушения к реагированию на чрезвычайные ситуации в сельской местности.