Первые минуты решают всё: как работают сельские добровольные пожарные

Так, в области Жетісу сотрудники Центра медицины катастроф МЧС совместно с пожарными подразделениями ДЧС провели учебно-практические занятия для добровольцев пункта пожаротушения села Алмалы Каратауского района. В Мангистауской области, в селе Тущыкудык Мангистауского района, организован обмен профессиональным опытом с отработкой нормативов по пожарно-строевой подготовке. В Восточно-Казахстанской области занятия прошли для добровольцев пункта пожаротушения села Алтынбель района Үлкен Нарын, где были отработаны практические действия по тушению условного пожара и навыки работы со специальным оборудованием пожарного автомобиля.