Роспотребнадзор помог ачинке вернуть деньги за некачественный фен и списанные бонусы

В Красноярском крае специалисты Роспотребнадзора помогли жительнице Ачинска вернуть деньги за некачественный товар и списанные бонусы в магазине бытовой техники.
В ведомстве рассказали, что женщина купила фен в магазине. Стоимость покупки с учетом списания накопленных бонусов составила 692 рубля. Дома она обнаружила, что прибор не включается, и тут же обратилась в магазин.
Сотрудники попытались включить фен, однако он не работал. Покупательница потребовала вернуть деньги за некачественный товар, но ей отказали. Женщина обратилась за помощью в Роспотребнадзор.
«Специалисты Роспотребнадзора разъяснили права потребителя и помогли составить письменную претензию, после получения которой продавец вернул денежные средства, а также зачислил потребителю обратно бонусы, списанные в счет оплаты», — отметили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре напомнили, что в соответствии с законом «О защите прав потребителей», потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, имеет право: потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата денег за товар. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.