Роспотребнадзор помог ачинке вернуть деньги за некачественный фен и списанные бонусы

В Роспотребнадзоре напомнили, что в соответствии с законом «О защите прав потребителей», потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, имеет право: потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата денег за товар. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.