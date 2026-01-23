Раскрыто, что США вышли из ВОЗ с огромным долгом в $260 млн

По оценке ВОЗ на январь 2025 года, общая сумма долга США перед организацией составляет около 260 млн долларов. Представитель американского Минздрава в разговоре с журналистами заявил, что законодательство не обязывает Вашингтон погашать задолженность до завершения выхода.