В Красноярске любители зимней рыбалки рискуют получить штраф 3 тысячи рублей

В Красноярске любители зимней рыбалки рискую получить штраф в размере 3 тысяч рублей, если выходят на лед в запрещенных для этого местах. К таким относятся, например, участки Енисея возле островов Молокова и Отдыха, территория в районе устья Качи, участок напротив острова Посадного и ряд других. Там есть соответствующие знаки.