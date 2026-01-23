В Красноярске любители зимней рыбалки рискуют получить штраф 3 тысячи рублей

В Красноярске любители зимней рыбалки рискую получить штраф в размере 3 тысяч рублей, если выходят на лед в запрещенных для этого местах. К таким относятся, например, участки Енисея возле островов Молокова и Отдыха, территория в районе устья Качи, участок напротив острова Посадного и ряд других. Там есть соответствующие знаки.
С начала зимы на территории Центрального района прошло 20 рейдов, организованных специалистами управления ГО, ЧС и ПБ администрации города и спасателей. Причина — предупреждение несчастных случаев. Несмотря на морозную погоду, выходить на лед сейчас крайне опасно — в декабре прошлого года такая история закончилась трагедией, мужчина погиб.